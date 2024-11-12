В России нашли новый повод для изъятия имущества

«Ведомости»: Росимущество требует вернуть объект ГО от бывшего завода Heineken

Арбитражный суд Иркутской области на этой неделе должен рассмотреть иск территориального управления Росимущества к холдингу «Объединенные пивоварни», которые владеют активами ушедшей из страны компании Heineken. Об этом со ссылкой на материалы иска в картотеке арбитражных дел пишут «Ведомости».

Речь идет об изъятии в собственность государства объекта гражданской обороны, который находится на Иркутском пивобезалкогольном комбинате (бывшая «Пивоварня Хейнекен Байкал»). Собеседник издания объяснил, что имеется в виду сооружение площадью около 160 квадратных метров.

Представитель ответчика не стал уточнять, что именно за объект стал предметом споров. Однако соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов заметил, что к объектам гражданской обороны в России относятся, например, бомбоубежища.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев добавил, что для крупных предприятий в советское время их наличие было обязательным. При этом старший юрист практики «Недвижимость. Земля. Строительство» компании Vegas lex Марина Преображенская добавила, что еще с 1991 года правительство запретило приватизацию бомбоубежищ.

До последнего времени факт наличия на предприятии бомбоубежища никого не интересовал. Ни собственники, ни арендаторы, ни региональные власти этот вопрос не поднимали. Но затем интерес государства к таким объектам стал расти.

Старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин заметил, что нередко объекты гражданской обороны встраивали в технологический процесс, и их возвращение в собственность государства станет неприятным обстоятельством. Но если истцу удастся доказать функционал объекта, то суду придется одобрить его требования. Кроме того, предприятие могут заставить профинансировать ремонт и поддержание объекта в надлежащем состоянии.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи удовлетворил иск заместителя генпрокурора России и изъял в собственность государства активы, которыми совместно с аффилированными лицами владел депутат Госдумы от партии ЛДПР Юрий Напсо. Сам депутат, комментируя результат разбирательств, заявил, что не имел отношения к указанным активам.