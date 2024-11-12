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14:43, 12 ноября 2024Экономика

В России нашли новый повод для изъятия имущества

«Ведомости»: Росимущество требует вернуть объект ГО от бывшего завода Heineken
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Олег Золото / РИА Новости

Арбитражный суд Иркутской области на этой неделе должен рассмотреть иск территориального управления Росимущества к холдингу «Объединенные пивоварни», которые владеют активами ушедшей из страны компании Heineken. Об этом со ссылкой на материалы иска в картотеке арбитражных дел пишут «Ведомости».

Речь идет об изъятии в собственность государства объекта гражданской обороны, который находится на Иркутском пивобезалкогольном комбинате (бывшая «Пивоварня Хейнекен Байкал»). Собеседник издания объяснил, что имеется в виду сооружение площадью около 160 квадратных метров.

Представитель ответчика не стал уточнять, что именно за объект стал предметом споров. Однако соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов заметил, что к объектам гражданской обороны в России относятся, например, бомбоубежища.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев добавил, что для крупных предприятий в советское время их наличие было обязательным. При этом старший юрист практики «Недвижимость. Земля. Строительство» компании Vegas lex Марина Преображенская добавила, что еще с 1991 года правительство запретило приватизацию бомбоубежищ.

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До последнего времени факт наличия на предприятии бомбоубежища никого не интересовал. Ни собственники, ни арендаторы, ни региональные власти этот вопрос не поднимали. Но затем интерес государства к таким объектам стал расти.

Старший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин заметил, что нередко объекты гражданской обороны встраивали в технологический процесс, и их возвращение в собственность государства станет неприятным обстоятельством. Но если истцу удастся доказать функционал объекта, то суду придется одобрить его требования. Кроме того, предприятие могут заставить профинансировать ремонт и поддержание объекта в надлежащем состоянии.

Ранее сообщалось, что суд в Сочи удовлетворил иск заместителя генпрокурора России и изъял в собственность государства активы, которыми совместно с аффилированными лицами владел депутат Госдумы от партии ЛДПР Юрий Напсо. Сам депутат, комментируя результат разбирательств, заявил, что не имел отношения к указанным активам.

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