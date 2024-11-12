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14:51, 12 ноября 2024Мир

Кандидат на пост главы евродипломатии высказалась о политике Трампа по Украине

Каллас о политике Трампа по Украине: изоляционизм никогда не приносил пользы США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Кандидат на должность верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что не знает о планах избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины и отметила, что политика изоляционизма никогда не приносила пользы Вашингтону. Ее слова приводит агентство Reuters.

Отвечая на вопрос о возможных шагах новой администрации Трампа по украинскому вопросу, Каллас отметила, что никто не знает, что сделает Трамп. По мнению Каллас, Евросоюз узнает об этом непосредственно от его команды.

«Если мы обратимся к истории, то изоляционизм никогда не приносил пользы Америке... Если Америка беспокоится о Китае, им следует в первую очередь беспокоиться о России, и мы будем вести диалог об этом с Соединенными Штатами», — сказала кандидат на пост главы евродипломатии.

Ранее Каллас заявила, что для Украины ситуация на фронте является очень сложной. Она назвала приоритетом для Европы победу Киева. Кроме того, экс-премьер Эстонии отметила, что ЕС должен четко продемонстрировать Украине готовность принять ее в состав объединения.

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