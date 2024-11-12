Квартиру тещи российского журналиста арестовали по требованию прокуратуры

Суд в Петербурге арестовал квартиру тещи журналиста Невзорова по иску прокурора

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал квартиру, принадлежащую теще журналиста и бывшего режиссера Александра Невзорова (включен в реестр иностранных агентов, он и его супруга Лидия Невзорова признаны экстремистским объединением). Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Решение принято по иску прокуратуры об изъятии имущества в доход государства в качестве обеспечительной меры. Квартира находится в доме на улице Ленина и находится в собственности Наталии Колесниковой и Лидии Невзоровой.

Как считают в ведомстве, жилье было передано теще по мнимой сделке купли-продажи. В декабре пройдут слушания по конфискации квартиры в пользу государства.

Суд признал супругов Невзоровых экстремистским объединением в июле. Их деятельность в стране запретили, а российское имущество и доходы решили изъять и обратить в доход государства.