Лидер группы «Мираж» назвал плюсы квадроберов

Лидер группы «Мираж» Горбашов вступился за квадроберов

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов вступился за квадроберов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Музыкант призвал оставить детей в покое. «Чем больше подросткам запрещают что-то, тем более важным оно становится в их глазах и головах. В целом увлечение, на мой взгляд, безобидное и смешное. Игра. Не наркотики. Не азартные игры. Эти дети не представляют никакой угрозы окружающим и себе. В отличие, скажем, от зацеперов. В конце концов, квадроберы любят животных», — высказался артист.

Ранее певец Митя Фомин призвал общество обращать меньше внимания на квадробинг.

Квадробика — увлечение, при котором люди передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных.