Митя Фомин высказался по теме квадробинга

Певец Митя Фомин сравнил квадробинг с детскими шалостями

Певец Митя Фомин призвал общество обращать меньше внимания на квадробинг. Об этом он заявил в интервью изданию News.ru.

Популярный исполнитель песен сравнил квадробинг с детскими шалостями. Он прокомментировал опасения, что квадроберы могут бросаться на людей и кусать их. «Понимаете, для того, чтобы укусить вас, это же нужно подождать, чтобы ребенок подошел. Это уже странно, что к вам кто-то идет на четвереньках, правда же?» — заметил Фомин.

Певец подчеркнул, что не считает проблему квадробинга общественно значимой и уверен, что она далека от действительности. «Мне кажется, что это не стоит вообще обсуждения, потому что мне кажется, что эти истории надуманные», — рассказал корреспонденту медиа музыкальный исполнитель.

В заключение артист заявил, что проблема кричащих в самолете детей кажется ему более существенной. «Вот с этим нужно бороться, об этом думать нужно. Потому что есть ощущение, что все дозволено, что мы можем вот так вот кричать и нарушать покой», — подытожил Фомин.

Квадробика — увлечение, при котором люди передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных.

Ранее председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов заявил, что увлекающимся квадробингом детям нужно уделять больше внимания. Салимов заметил, что родителям стоит поговорить со своим ребенком.