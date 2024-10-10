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07:35, 10 октября 2024Россия

Муфтий Дагестана высказался о квадроберах

Муфтий Дагестана Салимов о детях-квадроберах: им нужно уделять больше времени

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Родителям нужно уделять больше внимания своим детям, чтобы на них не влияли деструктивные силы в интернете, подобные квадробингу. Об этом заявил председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов на проповеди, его цитирует РИА Новости.

«Вы не поверите, ребенок покупает костюм животного, становится на четвереньки и говорит: "я – кошка", "я – собака" и начинает вот так жить. Даже если вы мне сегодня скажете: мы высоко в горах, до нас это не доходит — но интернет же дошел», — сказал он.

Муфтий подчеркнул, что детям в интернете показывают, что черное, а что — белое. Там также рассказывают, что нужно жить как собака — это закладывается в голове у несовершеннолетних. Для разрешения сложившейся проблемы нужно разговаривать с детьми, уверен он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее выразил надежду, что президент Владимир Путин не знает о квадроберах. Он также назвал квадробинг полный ерундой.

Между тем в Госдуме предложили ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание. Мнения на этот счет в парламенте разошлись.

Квадробика — это увлечение, при котором люди (преимущественно — дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название феномену возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты. Движение зародилось в Японии, но как субкультура получила развитие в США.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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