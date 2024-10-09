Песков ответил на вопрос о Путине и квадроберах

Песков выразил надежду, что Путин не знает о квадроберах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что президент России Владимир Путин не знает о квадроберах. Его слова приводит РИА Новости.

«Надеюсь, что нет [не знает]. Не нужно преувеличивать популярность», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства ранее назвал квадробинг полной ерундой. В свою очередь, главред RT Маргарита Симоньян, высказываясь об ажиотаже вокруг субкультуры, призвала сконцентрироваться на более значимых вещах.

Между тем в Госдуме предложили ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание. Мнения на этот счет в парламенте разошлись.

Квадробика — это увлечение, при котором люди (преимущественно — дети и подростки) передвигаются на четырех конечностях и имитируют движения животных. Название феномену возникло из сочетания слов «квадро» («четыре») и «аэробика». Во время занятия квадробикой люди используют маски и накладные хвосты. Движение зародилось в Японии, но как субкультура получила развитие в США.