Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:45, 12 ноября 2024Мир

Маск высказался против продолжения конфликта властями Украины

Маск: конфликт на Украине похож на вечную войну без какого-либо прогресса
Семен Александров (редактор)
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск вновь высказался против продолжения конфликта на Украине властями страны. Об этом он заявил на странице в соцсети X.

Миллиардер подтвердил свое заявление в январе 2024 года, что конфликт похож на вечную войну без прогресса, а украинские власти жертвуют молодежью страны без каких-либо территориальных приобретений.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру», комментируя представленный украинским президентом Владимиром Зеленским «план победы», заявил, что тот живет в фантастическом мире, а Запад его поощряет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

      В РПЦ нашли связь урбанизации с «педерастией»

      Стоянов ответил оскорбившемуся на шутку о коррупции российскому мэру

      Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

      Майор МВД снял угон машины на видео и предотвратил его

      Юлия Ковальчук отпраздновала 42-летие в откровенном наряде

      Кандидат на пост главы дипломатии ЕС оценила ситуацию на фронте для Украины

      В Абхазии восстановили движение по одному из перекрытых мостов

      В ЕС раскрыли сроки согласования 15-го пакета санкций против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше