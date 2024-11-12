Маск: конфликт на Украине похож на вечную войну без какого-либо прогресса

Американский предприниматель Илон Маск вновь высказался против продолжения конфликта на Украине властями страны. Об этом он заявил на странице в соцсети X.

Миллиардер подтвердил свое заявление в январе 2024 года, что конфликт похож на вечную войну без прогресса, а украинские власти жертвуют молодежью страны без каких-либо территориальных приобретений.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью «Ленте.ру», комментируя представленный украинским президентом Владимиром Зеленским «план победы», заявил, что тот живет в фантастическом мире, а Запад его поощряет.