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08:01, 12 ноября 2024Мир

В США рассказали о готовящемся для Зеленского «сценарии» поражения Украины

Разведчик Риттер: для Зеленского на Западе пишут «сценарий» поражения Украины
Семен Александров (редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский живет в фантастическом мире, а Запад его поощряет. Так представленный украинским лидером «план победы» прокомментировал в интервью «Ленте.ру» бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Допустим, сегодня я объявил о создании новой компании, которая бросит вызов Илону Маску. Я заявляю, что у меня есть план из пяти пунктов, который позволит мне добраться до Марса раньше него. Мои слова бессмысленны, потому что у меня нет компании и ресурсов. Это фантазия, как и план Зеленского», — заявил он..

По его словам, украинский президент может придумать план хоть из 100 пунктов, но смысла иметь он все равно не будет. «Представитель США при НАТО уже отвергла этот план, заявив, что Украина не станет членом альянса в ближайшее время. Это конец его плана, потому что это был его первый пункт», — пояснил Риттер.

Специалист добавил, что Зеленский — актер, который читает текст по сценарию, но «продюсеры уже пишут другой сценарий», согласно которому Украина должна сдаться.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы», который состоит из пяти пунктов и предполагает, в частности, немедленное приглашение республики в НАТО. Он заявил, что «план победы» станет «мостом к саммиту мира», а конфликт можно будет завершить по нему «не позднее 2025 года».

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