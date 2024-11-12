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12:02, 12 ноября 2024Россия

Медведев высказался о последствиях возможных поставок немецких ракет Taurus Украине

Медведев: поставки Taurus для ВСУ увеличат риск самой опасной стадии конфликта
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Michael Bihlmayer / Globallookpress.com

В случае если на Украину поставят немецкие ракеты Taurus, это увеличит риск «самой опасной стадии» конфликта. Об этом, высказываясь о последствиях возможного решения Германии, написал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Предоставление ракет при этом, по мнению политика, существенно не изменит ход боевых действий. Медведев также назвал возможные поставки способом продлить «агонию бандеровского режима» и напомнил, что о риске эскалации конфликта не раз предупреждал президент Росиии Владимир Путин.

«Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию», — возмутился Медведев и выразил мнение, что опытные европейские лидеры ушли в историю, а на их место пришли «ничтожества с завышенной самооценкой».

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что будет готов выдвинуть России 24-часовой ультиматум. По словам политика, он выставит требование о прекращении боевых действий на Украине. Если же этот ультиматум не будет выполнен, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

ЖЗЛ
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