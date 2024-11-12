Кандидат в канцлеры Германии готов выставить России ультиматум. Что будет, если за сутки Москва его не выполнит?

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал выставить России ультиматум по Украине

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что будет готов выставить России 24-часовой ультиматум. Он также допустил разговор с президентом Владимиром Путиным.

Если для этого будет повод и в кругу европейских и трансатлантических партнеров будет достигнуто соглашение, то, конечно, да, я ему позвоню Фридрих Мерц кандидат в канцлеры Германии от ХДС

По словам политика, он выставит требование о прекращении боевых действий на Украине. На это Москве будут даны сутки. Если же этот ультиматум не будет выполнен, Мерц поставит Киеву крылатые ракеты Taurus и снимет запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием.

Политик не считает передачу Taurus вовлечением Германии в конфликт. В этой позиции он оппонирует депутату Бундестага Саре Вагенкнехт, которая выступает против поставок оружия Украине и считает, что можно достичь мира на Украине дипломатическим путем.

В конце октября Мерц напомнил, что крылатые ракеты поставляют Украине Великобритания и Франция, однако Вагенкнехт никогда не называла это вступлением указанных стран в конфликт. «Это действительно ерунда, это бред», — подчеркнул лидер ХДС. Он добавил, что речь идет об эффективном сдерживании.

Шольц заявил, что «подходящее время» для разговора с Путиным скоро наступит

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «подходящее время» для телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным скоро наступит.

Политик отметил, что такую беседу должны предварять многочисленные контакты, которыми он занимается на протяжении долгого времени.

В октябре Шольц сказал, что готов обсудить с Путиным условия урегулирования конфликта на Украине.

Мы провели мирную конференцию в Швейцарии, которая окончилась выводом, что нужна еще одна встреча, в которой, как сказал президент Украины Владимир Зеленский, должна принять участие и Россия (...) Когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с российским лидером, мы отвечаем, что готовы Олаф Шольц канцлер Германии

Разговор может состояться только при соблюдении двух принципов: ни одно решение не будет принято без участия Киева, а также без предварительного согласия между странами-партнерами Берлина.

11 октября глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что Владимир Путин не хочет общаться с Олафом Шольцем. По ее словам, российский лидер якобы не готов к телефонным переговорам.

Шольц последовательно выступает против передачи Украине ракет Taurus

24 октября канцлер вновь выступил против передачи Киеву дальнобойных ракет, назвав это неверным подходом. Он также добавил, что скептически относится к актуальным на данный момент дискуссиям об атаках на объекты в России с помощью американского и европейского оружия.

Все надо взвесить. И это то, на что может положиться каждый в Германии. И именно поэтому я не стану поставлять определенное оружие, которое, по моему мнению, будет способствовать эскалации Олаф Шольц канцлер Германии

В сентябре Шольц в очередной раз отказался передавать Украине ракеты Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. «Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — отметил он.

Уволенный Шольцем глава Минфина рассказал об их конфликте из-за Украины

Уволенный Шольцем министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что правящая коалиция, состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых», распадается из-за того, что канцлер помешал эффективной военной поддержке Украины и отказался отправить Киеву крылатые ракеты Taurus. Об этом писало издание Berliner Zeitung (BZ).

Шольц потребовал перевести Украине три миллиарда евро. Он, Линднер, указал на сложную финансовую ситуацию и вместо этого предложил дать Украине то, что ей наиболее срочно необходимо для эффективной защиты от России, а именно крылатые ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц категорически отверг это и вместо этого сообщил ему о своем увольнении Berliner Zeitung

В свою очередь вице-канцлер Германии Роберт Хабек отмечал, что распад правящей коалиции Германии связан с нежеланием Минфина выделить деньги Украине. По его словам, Линднер выступил против того, чтобы выделить больше средств Киеву в госбюджете на 2025 год.

7 ноября стало известно, что Шольц запросит вотум доверия правительству из-за увольнения Линднера. Вместе с Линднером правительство покинули почти все министры от СвДП.