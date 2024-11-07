Военная помощь Киеву оказалась под угрозой. Как развал правящей коалиции в Германии отразится на Украине?

Политолог Хорольская: распад коалиции в ФРГ приведет к сокращению помощи Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц запросит вотум доверия правительству из-за увольнения министра финансов страны и лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства. В свою очередь, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о распаде коалиции после увольнения Линднера и назвал причиной нежелание министра выделить больше средств для помощи Украине в бюджете на 2025 год.

Шольц объяснил увольнение министра финансов желанием «предотвратить ущерб стране»

Шольц заявил об увольнении лидера входящей в коалицию СвДП вечером 6 ноября. Позднее политик объяснил увольнение главы Минфина необходимостью «предотвратить ущерб стране». По данным Bild, Линднер предлагал провести досрочные выборы, однако канцлер не поддержал его идею.

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В свою очередь, Линднер обвинил Шольца в умышленном расколе коалиционного правительства. По его словам, канцлер ФРГ продемонстрировал, что у него нет сил, чтобы дать стране новый толчок к экономическому росту.

Вместе с Линднером правительство покинули почти все министры от СвДП.

Как отметила в разговоре с «Лентой.ру» кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Мария Хорольская, действия Линднера вызваны намеренным желанием развалить коалицию, чтобы добиться попадания в новый созыв. Линднер надеется, что критика действующей власти дает его партии больше шансов сохранить место в парламенте.

Главная причина в том, что Линднер хотел развала коалиции и сознательно на это шел Мария Хорольская кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

Одной из причин раскола стали споры о помощи Украине

Комментируя отставку Линднера, Шольц сказал о нежелании выбирать между финансовой поддержкой Украины и социальными расходами внутри страны. По его словам, экс-министр финансов требовал от правительства выбирать между этими статьями расходов.

Как отмечает Мария Хорольская, в конечном итоге Шольц может сбалансировать социальные расходы и военную помощь Украине, однако снизит объемы поддержки Киева. По мнению политолога, вопрос военной помощи Украине не станет решающим в ближайшее время, однако основные партии будут вынуждены осторожно обращаться к этой теме.

Маловероятно, что в бюджете найдутся средства на масштабную помощь Украине, даже в объемах 2024 года Мария Хорольская кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

17 августа газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила, что Линднер заявил в письме министру обороны Борису Писториусу о необходимости ограничения военной помощи Украине, так как в бюджете страны новых денег на эти цели нет. В бюджетном комитете бундестага подтвердили эту информацию и указали на меры жесткой экономии.

В то же время руководство СвДП критиковало правительство за чрезмерные расходы и поддерживало меры военной помощи Киеву, в том числе и поставки крылатых ракет Taurus. По мнению Марии Хорольской, подобная позиция Линднера и других лидеров партии обусловлена элементами популизма.

В данном случае для Линднера важна не столько Украина, сколько политическая борьба Мария Хорольская кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

Вице-канцлер ФРГ заявил о распаде правящей коалиции

Вице-канцлер Германии от партии «Союз 90/Зеленые» Роберт Хабек заявил о распаде правящей коалиции «светофора». Политик подчеркнул, что решение Шольца позволит быстро и упорядоченно провести новые парламентские выборы.

Кристиан Линднер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Оппозиция потребовала провести голосование о вотуме доверия уже на следующей неделе

Решение Шольца назначить голосование о вотуме доверия на 15 января вызвало критику оппозиционного блока христианских демократов. Как передает Die Welt, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц обратился к Шольцу с призывом к голосованию на следующей неделе.

Как объяснила Хорольская, желание ХДС провести выборы как можно скорее обусловлено двумя причинами. Политолог указала на готовность Мерца занять пост канцлера, а также желание христианских демократов решить вопрос с утверждением бюджета в условиях кризиса коалиции.

Для Германии лучше сократить период междуцарствия, когда нет возможности решить насущные вопросы Мария Хорольская кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

Шансы Шольца переизбраться на досрочных выборах оказались низкими

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш рассказал, что Шольц станет кандидатом партии на пост канцлера.

Как отмечает Хорольская, Шольц станет лидером списка СДПГ даже в условиях популярности Бориса Писториуса в немецком обществе. При этом политолог подчеркивает, что социал-демократы заведомо проиграют выборы и в лучшем случае станут младшим партнером по коалиции.

На выборы Шольц пойдет, понимая, что у него практически нет шансов стать канцлером Мария Хорольская кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Шольц не сможет участвовать в урегулировании конфликта на Украине

Как отмечает Хорольская, поскольку канцлер ФРГ потеряет пост по итогам выборов, его активность в урегулировании конфликта на Украине маловероятна. По ее мнению, возможные попытки политика добиться заключения аналога Минских соглашений не принесут значимых результатов. В сентябре газета La Repubblica уже писала о желании Шольца заключить с Россией компромиссное соглашение, которое допускает передачу Москве территорий.

А кто сейчас готов говорить с Шольцем, если все понимают, что он временная фигура? Мария Хорольская кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

По мнению Хорольской, желание Шольца способствовать урегулированию конфликта на Украине ограничено рядом факторов. Политолог указала на нежелание Берлина давить на Киев в вопросе переговоров, а также на падение авторитета властей ФРГ в сравнении с периодом Ангелы Меркель на посту канцлера в 2014-2015 года. Кандидат политических наук отметила, что Германия также избегает брать на себя ответственность, так как ее модераторские усилия в 2014-2015 годах подверглись критике и на Украине, и в России, и в ЕС.

Комментируя возможность досрочных выборов в стране, политолог отметила, что решение о вотуме доверия является технической процедурой и с большой долей вероятности выборы состоятся в марте 2025 года. В последний раз досрочные выборы в Германии объявлял также канцлер от СДПГ Герхард Шредер в 2005 году. При этом Мария Хорольская указала, что если Шредер рассчитывал на победу, то Шольц и СДПГ осознают предстоящее поражение.