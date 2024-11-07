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10:18, 7 ноября 2024Мир

Немецкая оппозиция призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству

Шольц запросит вотум доверия правительству, чтобы провести досрочные выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц запросит вотум доверия правительству, что позволит провести досрочные выборы в марте 2025 года. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на сайте правительства.

«В новом году я запрошу вотум о доверии, чтобы бундестаг мог проголосовать по нему 15 января. Это позволит членам бундестага принять решение о том, следует ли освободить путь для досрочных выборов», — сказал он.

Представители оппозиции ФРГ призвали Шольца сделать это как можно скорее. «Вопрос о доверии необходим как можно быстрее. Правительственный вакуум — это не вариант для Германии. Мы готовы к быстрым новым выборам», — сказал агентству DPA председатель группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт.

Аналогичное мнение высказал и заместитель председателя фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Матиас Мидельберг.

Ранее Шольц уволил главу Минфина ФРГ Кристиана Линднера. Экс-министр раскритиковал канцлера, заявив, что Шольц преднамеренно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и «Зеленых».

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