В партии Шольца высказались о его участии в возможных досрочных выборах

Генсек СДПГ Мирш: Шольц может выдвинуться на пост канцлера на возможных выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц может вновь выдвинуть свою кандидатуру на этот пост на возможных досрочных выборах. Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш в подкасте издания Politico.

«Я определенно так предполагаю», — заявил генсек партии в ответ на вопрос о том, выдвинет ли Шольц свою кандидатуру.

Сопредседатель СДПГ Саскиа Эскен в эфире канала RTL также высказала подобную точку зрения. По ее словам, она и действующий канцлер будут «вместе участвовать в избирательной кампании» и убеждены в своей победе на возможных выборах.

Ранее стало известно, что Шольц запросит вотум доверия правительству, что позволит провести досрочные выборы в марте 2025 года.