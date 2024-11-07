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10:21, 7 ноября 2024Мир

В партии Шольца высказались о его участии в возможных досрочных выборах

Генсек СДПГ Мирш: Шольц может выдвинуться на пост канцлера на возможных выборах
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Маттиас Мирш

Маттиас Мирш. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц может вновь выдвинуть свою кандидатуру на этот пост на возможных досрочных выборах. Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш в подкасте издания Politico.

«Я определенно так предполагаю», — заявил генсек партии в ответ на вопрос о том, выдвинет ли Шольц свою кандидатуру.

Сопредседатель СДПГ Саскиа Эскен в эфире канала RTL также высказала подобную точку зрения. По ее словам, она и действующий канцлер будут «вместе участвовать в избирательной кампании» и убеждены в своей победе на возможных выборах.

Ранее стало известно, что Шольц запросит вотум доверия правительству, что позволит провести досрочные выборы в марте 2025 года.

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