Уволенный Шольцем глава Минфина рассказал об их конфликте из-за Украины

BZ: Шольц уволил Линднера из-за предложения отправить ракеты Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц помешал эффективной военной поддержке Украины и отказался отправить Киеву крылатые ракеты Taurus. Такую причину распада правящей коалиции, состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых», и конфликта с Шольцем рассказал уволенный им министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, сообщает Berliner Zeitung (BZ).

«Шольц потребовал перевести Украине три миллиарда евро. Он, Линднер, указал на сложную финансовую ситуацию и вместо этого предложил дать Украине то, что ей наиболее срочно необходимо для эффективной защиты от России, а именно крылатые ракеты Taurus. Канцлер Олаф Шольц категорически отверг это и вместо этого сообщил ему о своем увольнении», — говорится в материале.

Бывший глава немецкого Минфина призвал Шольца немедленно внести политическую ясность, поскольку Германии нужно правительство, которое не только занимает должность, но и может действовать. «Правильным для нашей страны было бы немедленное вотум доверия и новые выборы. В условиях демократии никто не должен бояться избирателей», — сказал Линднер.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что распад правящей коалиции Германии связан с нежеланием Минфина выделить деньги Украине. По его словам, Линднер выступил против того, чтобы выделить больше средств Киеву в госбюджете на 2025 год.