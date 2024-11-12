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11:18, 12 ноября 2024Бывший СССР

Молдавская оппозиция оспорит еврореферендум в ЕСПЧ

Молдавский политик Шор: оппозиция оспорит еврореферендум в ЕСПЧ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Молдавская оппозиция оспорит итоги и характер проведенного в республике еврореферендума в Европейском совете по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил в своем Telegram-канале оппозиционный молдавский политик Илан Шор.

«У нас масса вопросов. Мы уже задавали их Конституционному суду Молдовы, но подконтрольный властям орган выдал нам отписку. [Президент Молдавии Майя] Санду и ее окружение грубо растоптали права граждан. Пусть Европейский суд увидит эту "справедливость"», — заявил оппозиционер.

Он отметил, что голосование по референдуму проводилось с нарушениями, а власть оказывала давление на противников евроинтеграции.

Ранее прокуратура Молдавии отказалась расследовать подкуп избирателей на выборах. По словам главы ведомства Вероники Драгалин, ведомство не имеет компетенции расследовать коррупцию в сфере подкупа избирателей.

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