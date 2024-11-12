На Урале «абу-бандит» избил девочку в школе ради лайков в соцсетях

В Свердловской области «абу-бандит» в прыжке ударил ногой русскую школьницу

В Свердловской области ребенок мигрантов на перемене в школе с разбега в прыжке ударил ногой русскую школьницу. Как пишет «Царьград», мальчик сделал это ради лайков в соцсетях.

Данные о месте, где произошел инцидент, разнятся: так некоторые отмечают, что событие произошло в городе Нижние Серги в Свердловской области, а другие — в Североуральске. «Продукт чудесной "восточной сказки" под камеру ногой ударил школьницу. Пишут, что все сами снимали и выложили в соцсети ради смеха. По классике, все вокруг стоят и просто смотрят, ничего не делают», — приводит сообщение «Московский комсомолец».

Девочка была настолько растеряна, что будто бы не отреагировала на произошедшее. При этом действиями юноши, которого в материале называют «абу-бандитом», руководила другая девочка, которая все и снимала. Отмечается, что отцом юноши является уроженец Азербайджана.

«"Дядя Турал" — имя нарицательное. Азербайджанские малолетние бандиты бахвалятся тем, что их отмажут после любого преступления. Потому что вмешается условный "дядя Турал" из диаспоры», — сказано в сообщении. В свою очередь, блогер Юрий Подоляка отмечает, что в Азербайджане нет русской диаспоры, которая может влиять на правосудие. «Нет "дяди Ивана" (аналога "дяди Турала"), который порешает проблемы "неразумного шалуна"», — подчеркнул он, отметив, что даже если такой появится и найдется полицейский, который ему поможет, «то им обоим в Азербайджане не жить». А вот в России подобное возможно, отметил блогер, добавив, что условный «дядя Турал» впишется за хулигана, и его «отмажут» от всех проблем.

Ранее в подмосковном Красногорске толпа мигрантов избила россиянку ногами за сделанное замечание о продаже магазином алкоголя после 23:00.