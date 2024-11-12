На Западе признали бессмысленность дальнейшей поддержки Украины

Аналитик Меркурис заявил, что для Запада больше нет смысла поддерживать Украину

Пессимистические настроения, связанные с дальнейшей поддержкой Украины, на Западе усиливаются, а перспектива прекращения помощи от Соединенных Штатов Америки углубляет их. Об этом сообщил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Мысли о том, что европейцы смогут самостоятельно справиться с украинским конфликтом, надуманны, фантастичны и совершенно утопичны, признал эксперт.

При этом, указал Меркурис, США ясно видят, каким образом развивается ситуация на фронте, и понимают, что с прекращением поставок оружия «счет пойдет на месяцы». Как утверждает аналитик, в Пентагоне, скорее всего, уже осознают, что конфликт на Украине завершится ее поражением.

«Так что больше денег и оружия — это просто больше денег и оружия, выброшенных на ветер. Нет смысла продолжать этим заниматься», — заключил он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен принять решение, будет ли он поддерживать Украину «при любом сценарии». Он пояснил, что необходимость определиться с дальнейшей стратегией возникла в связи с победой на выборах в США Дональда Трампа.