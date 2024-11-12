Назван дешевый способ вернуть кухонной раковине первоначальный вид

«БелНовости»: избавиться от налета на кухонной раковине удастся с помощью уксуса

Избавиться от налета и жира на кухонной раковине из нержавеющей стали удастся с помощью уксуса, соды и соли. Дешевый способ вернуть ей первоначальный вид назвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили смешать 100 миллилитров столового уксуса с 50 граммами мелкой соли в стеклянной емкости до консистенции густой кашицы, обработать раковину полученным составом и, подождав 20-30 минут, тщательно пройтись по поверхности сантехники губкой, после чего смыть остатки средства водой.

В случае, если на раковине появился толстый слой жира, поможет сода. Для ее приготовления потребуется взять по две столовые ложки каждого из компонентов, добавить немного воды, чтобы консистенция стала пастообразной, а затем нанести состав на губку и тщательно почистить раковину. В конце уборки потребуется удалить остатки средства влажной тряпкой и насухо вытереть поверхность.

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