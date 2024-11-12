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03:30, 12 ноября 2024Мир

Назван призывавший Украину к уступкам возможный кандидат в госсекретари США при Трампе

The Hill: госсекретарем США при Трампа может стать Вивек Рамасвами
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Одним из возможных кандидатов на пост госсекретаря США является бывший соперник Дональда Трампа в республиканских праймериз предприниматель Вивек Рамасвами. Об этом сообщает The Hill.

После выхода из гонки он поддержал Трампа и участвовал в его кампании. Еще одним кандидатом может стать сенатор Марк Рубио.

Летом 2023 года Вивек Рамасвами заявил, что США должны заставить Украину пойти на серьезные уступки России. По его мнению, главной угрозой для Соединенных Штатов является Китай, для противостояния которому американские власти должны побыстрее завершить украинский конфликт. Рамасвами призывал Вашингтон взять на себя обязательство не допускать Украину в НАТО, если это развяжет руки Соединенным Штатам в Европе для противодействия КНР в Азии.

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