Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:32, 12 ноября 2024Экономика

Названа стоимость самого дешевого участка под Москвой

Garnet: самый дешевый участок в Подмосковье стоит 100 тысяч рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Самый дешевый земельный участок в Московской области обойдется в 100 тысяч рублей. Стоимость наиболее доступного объекта в этой категории назвали эксперты компании Garnet, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести участок площадью семь соток в садовом товариществе «Автомобилист» в городском округе Коломна. На земле предусмотрена базовая инфраструктура: подведены электричество и водоснабжение, есть возможность перевода в категорию ПМЖ.

Средняя цена самых дешевых участков в Подмосковье составляет 189 тысяч рублей. На доступность объекта влияет удаленность от МКАД, принадлежность к СНТ, ограниченные коммуникации и природные условия. Дешевле всего земля, которая находится в среднем на расстоянии от 100 до 140 километров от МКАД. Большинство бюджетных участков имеют площадь шесть-семь соток. Коммуникации на таких землях ограничены, однако чаще всего присутствует электричество, а иногда — водоснабжение.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал россиян готовить загородный участок к первым снегопадам. По его словам, перед началом сезона осадков необходимо проверить крышу и водосток на даче.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Подозрительно патриотичные велосипедисты обеспокоили власти Китая

      Валиева станет Крысиной королевой в шоу Навки

      В российском регионе вырыли траншею и обнаружили редкую находку

      Названа победительница одного из главных конкурсов красоты в мире

      Звезда российской эстрады захотела выйти замуж спустя 22 года после развода

      Володин призвал депутатов вносить поменьше провоцирующих тревогу инициатив

      Пикантный тренд из 1990-х вновь вернулся в моду

      Мишустин заявил о превосходящем показатели Запада росте ВВП России

      В Абхазии пообещали отпустить задержанных оппозиционеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше