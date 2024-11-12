Названа стоимость самого дешевого участка под Москвой

Garnet: самый дешевый участок в Подмосковье стоит 100 тысяч рублей

Самый дешевый земельный участок в Московской области обойдется в 100 тысяч рублей. Стоимость наиболее доступного объекта в этой категории назвали эксперты компании Garnet, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках указанного бюджета можно приобрести участок площадью семь соток в садовом товариществе «Автомобилист» в городском округе Коломна. На земле предусмотрена базовая инфраструктура: подведены электричество и водоснабжение, есть возможность перевода в категорию ПМЖ.

Средняя цена самых дешевых участков в Подмосковье составляет 189 тысяч рублей. На доступность объекта влияет удаленность от МКАД, принадлежность к СНТ, ограниченные коммуникации и природные условия. Дешевле всего земля, которая находится в среднем на расстоянии от 100 до 140 километров от МКАД. Большинство бюджетных участков имеют площадь шесть-семь соток. Коммуникации на таких землях ограничены, однако чаще всего присутствует электричество, а иногда — водоснабжение.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призвал россиян готовить загородный участок к первым снегопадам. По его словам, перед началом сезона осадков необходимо проверить крышу и водосток на даче.