Названы условия получения единого пособия для семей с детьми

Сенатор Епифанова: семьям с доходом ниже прожиточного минимума выдают пособие

Для получения ежемесячных пособий семьям с детьми до 17 лет средний доход в семье на каждого ее члена должен составлять не более регионального прожиточного минимума. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Ольга Епифанова.

Она напомнила, что с 2023 года ежемесячные пособия для семей с детьми для 17 лет и беременных женщин с низкими доходами оформляются по единым правилам в рамках одного заявления. Единое пособие назначается Социальным фондом в случае соблюдения ряда условий: гражданство РФ заявителя и ребенка, постоянное проживание на территории России. Кроме того, средний доход на члена семьи в месяц не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе.

Епифанова также отметила, что для получения пособия имущество семьи должно быть в пределах утвержденного перечня, а у членов семьи от 18 лет должен быть подтвержденный доход или объективная причина его отсутствия.

Ранее сообщалось, что правительство планирует увеличить размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет. Так, с 2025 года его могут поднять до 50 процентов от среднего заработка, а в 2026 — до 60 процентов. Сейчас пособие составляет 40 процентов от среднего заработка, но не более 49,1 тысячи рублей.