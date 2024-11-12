Россияне пожаловались на трехмесячные парящие котлованы у домов

В Новосибирске пожаловались на парящие котлованы, разрытые три месяца назад

Жители Новосибирска уже три месяца вынуждены жить в окружении парящих котлованов. О ситуации пишет портал Ngs.Ru.

Жалобы поступают от жителей четырех домов по улице Путевой. Коммунальные аварии преследуют собственников с 2021 года — подвалы и подъезды периодически заливает кипятком, от сырости на стенах разрослась плесень. Без отопления квартировладельцы остались и в Новый год. Поначалу проводился лишь точечный ремонт, но вскоре жильцы поставили вопрос о замене труб.

В августе рабочие коммунальной службы начали ремонт трубопровода во дворе, однако оставленные котлованы так и не закопаны на четвертый месяц после начала работ. Из разрытых коммунальщиками ям валит пар, прямо в кипятке, ржавея, лежат трубы. Стоящая вокруг котлованов пластиковая сетка довольно хлипкая и местами прерывается. При этом по краю уже осыпается земля. Прямо рядом со рвом припаркованы машины и размещена детская площадка.

Между тем подвал одного из домов уже начало затапливать — соседи слышат, как в подполье пищат тонущие крысы.

Управляющая и генерирующая компании только сдвигают сроки работ. Ни в районной администрации, ни в мэрии ремонтников не активизируют.

Ранее в подмосковном Чехове нечистотами затопило два десятка домов. Жильцы опасаются, что сточные воды зальют электрощитовые в подвалах, что приведет к пожару.