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16:38, 12 ноября 2024Экономика

Россияне пожаловались на трехмесячные парящие котлованы у домов

В Новосибирске пожаловались на парящие котлованы, разрытые три месяца назад
Виктория Клабукова

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Жители Новосибирска уже три месяца вынуждены жить в окружении парящих котлованов. О ситуации пишет портал Ngs.Ru.

Жалобы поступают от жителей четырех домов по улице Путевой. Коммунальные аварии преследуют собственников с 2021 года — подвалы и подъезды периодически заливает кипятком, от сырости на стенах разрослась плесень. Без отопления квартировладельцы остались и в Новый год. Поначалу проводился лишь точечный ремонт, но вскоре жильцы поставили вопрос о замене труб.

В августе рабочие коммунальной службы начали ремонт трубопровода во дворе, однако оставленные котлованы так и не закопаны на четвертый месяц после начала работ. Из разрытых коммунальщиками ям валит пар, прямо в кипятке, ржавея, лежат трубы. Стоящая вокруг котлованов пластиковая сетка довольно хлипкая и местами прерывается. При этом по краю уже осыпается земля. Прямо рядом со рвом припаркованы машины и размещена детская площадка.

Между тем подвал одного из домов уже начало затапливать — соседи слышат, как в подполье пищат тонущие крысы.

Управляющая и генерирующая компании только сдвигают сроки работ. Ни в районной администрации, ни в мэрии ремонтников не активизируют.

Ранее в подмосковном Чехове нечистотами затопило два десятка домов. Жильцы опасаются, что сточные воды зальют электрощитовые в подвалах, что приведет к пожару.

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