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15:10, 12 ноября 2024Экономика

В подмосковном городе два десятка домов затопило фекалиями

В Чехове 20 многоквартирных домов затопило стоками
Виктория Клабукова

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В подмосковном Чехове сточными водами затопило два десятка домов. Об этом сообщает Telegram-канал «Лопасня».

Аварии коснулись многоквартирных домов по улицам Гагарина, Дружбы, Молодежная, Чехова, Полиграфистов, Московская, Лопасненская, Мира и Весенняя. Из-за засора в канализационных сетях подвалы зданий массово погрязли в нечистотах. За лето коммунальщикам не удалось решить проблему. При этом городские службы в соцсетях отчитались об успешном завершении всех ремонтных работ, сетуют собственники. Жильцы обеспокоены не только зловонным запахом, распространившимся на всю округу. Они опасаются, что канализацией зальет электрощитовые помещения и возникнет пожар.

К ситуации подключилась прокуратура — после проверки в надзорном ведомстве дали двухдневный срок на устранение причины аварии. В то же время глава округа подчеркивает, что на откачку фекалий только в одном доме уйдет около четырех часов.

Ранее половина жителей Копейска Челябинской области осталась без воды после аварии на трубопроводе. О сроках завершения ремонтных работ не сообщалось.

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