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11:15, 9 ноября 2024Россия

Половина жителей российского города остались без воды из-за аварии

В Копейске Челябинской области отключили воду из-за аварии на трубопроводе
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Жители Копейска в Челябинской области остались без воды из-за аварии. Об этом сообщает издание 74.ru.

В администрации города заявили, что авария случилась на трубопроводе на улице Калинина. В результате утром в субботу, 9 ноября, затопило проспект Славы в центре населенного пункта.

Впоследствии на части улиц отключили воду в жилых домах. Среди них — проспект Ильича, улицы Сутягина, Борьбы, Калинина, Международная, Серова, Осипенко и Пионерская. Отмечается, что водоснабжение будет восстановлено по окончании ремонтных работ, точные сроки которого не называются.

Ранее в ноябре жителей города Бодайбо Иркутской области при минусовой температуре также оставили без отопления и воды.

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