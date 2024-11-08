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16:05, 8 ноября 2024Экономика

Российский мэр посчитал «нестрашным» отключение тепла и воды в минус 8 градусов

Мэр Бодайбо назвал «нестрашным» отключение тепла и воды в минус 8 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Жителей города Бодайбо Иркутской области при минусовой температуре оставили без отопления и воды. Массовое отключение в такую погоду мэр Евгений Юмашев не посчитал критичным, о чем заявил в беседе с порталом «ИрСити».

«Ничего страшного не происходит, на улице тепло, минус 8 градусов», — прокомментировал он. По словам градоначальника, отключение тепло- и водоснабжения для Бодайбо — типичная ситуация, с которой горожане сталкиваются из года в год. Виной этому не поломка оборудования, а сезонное обмеление местной реки Витим. Из-за понижения в ней уровня воды весной и осенью насосы для забора воды приходится переносить. Будь это чрезвычайная ситуация, то, как уверил Юмашев, он бы первым оповестил об этом население.

В то же время экстренное отключение ресурса заинтересовало прокуратуру. В надзорном ведомстве проверят, было ли соблюдено жилищно-коммунальное законодательство. Кроме того, правоохранители подали иск к мэрии с требованием до октября следующего года обновить объекты водоснабжения в городе.

Подачу тепла и воды в городе отключили с 9 утра до 2 часов дня по местному времени. Вскоре была запущена станция «Роса». На это время без отопления остались не только жилые дома, но и детские сады, их пришлось временно закрыть. При этом больницы и школы продолжили работу. Из-за резкой остановки систем как минимум в одной из котельных произошла утечка горячей воды.

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