Одна из лидеров белорусской оппозиции впервые показалась публике из СИЗО

В Белоруссии Протасевич опубликовал фотографии Колесниковой из СИЗО

Одна из лидеров протестов в Белоруссии Мария Колесникова впервые за полтора года показалась публике из СИЗО. Об этом пишет бывший главный редактор издания NEXTA Роман Протасевич в своем Telegram-канале.

Он приложил фотографии и видео встречи, которая проходила в тюремной больнице. «Если честно, я до сих пор не могу поверить, что это получилось, но это так», — прокомментировал бывший главред. На встрече присутствовал кроме Протасевича отец Колесниковой.

Белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на соратников Колесниковой сообщило о том, что в пятницу, 15 ноября будет опубликовано «большое видео с Марией». Других подробностей не сообщается.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошение о помиловании оппозиционерки Колесниковой. «У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (...) с просьбой о помиловании — ну что ж, мы рассмотрим», — подытожил глава Белоруссии.