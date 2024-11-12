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19:26, 12 ноября 2024Бывший СССР

Одна из лидеров белорусской оппозиции впервые показалась публике из СИЗО

В Белоруссии Протасевич опубликовал фотографии Колесниковой из СИЗО
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Кадр: Telegram-канал SPRAVA || Роман Протасевич

Одна из лидеров протестов в Белоруссии Мария Колесникова впервые за полтора года показалась публике из СИЗО. Об этом пишет бывший главный редактор издания NEXTA Роман Протасевич в своем Telegram-канале.

Он приложил фотографии и видео встречи, которая проходила в тюремной больнице. «Если честно, я до сих пор не могу поверить, что это получилось, но это так», — прокомментировал бывший главред. На встрече присутствовал кроме Протасевича отец Колесниковой.

Белорусское издание «Наша Нива» со ссылкой на соратников Колесниковой сообщило о том, что в пятницу, 15 ноября будет опубликовано «большое видео с Марией». Других подробностей не сообщается.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть прошение о помиловании оппозиционерки Колесниковой. «У нас есть закон: человек осознал свою вину, он обратился к президенту (...) с просьбой о помиловании — ну что ж, мы рассмотрим», — подытожил глава Белоруссии.

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