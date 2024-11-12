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08:32, 12 ноября 2024Бывший СССР

Оппозиционеры в Абхазии попытались проникнуть в здание службы госбезопасности

Генпрокурор Абхазии: оппозиционеры пытались попасть в здание госбезопасности
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал АПСНЫПРЕСС

Представители оппозиции и родственники четырех человек, совершивших противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии, попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности. Об этом сообщил генеральный прокурор Адгур Агрба. передает агентство «Апсныпресс».

Он заявил, что после заседания парламента, на котором рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Республике Абхазия, группа лиц совершила противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Сообщается, что злоумышленники были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

По его словам, после этого родственники задержанных и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных. Попытку проникновения пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее абхазская оппозиция заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов. Число задержанных оппозиционеров выросло до шести человек.

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