Оппозиционеры в Абхазии попытались проникнуть в здание службы госбезопасности

Генпрокурор Абхазии: оппозиционеры пытались попасть в здание госбезопасности

Представители оппозиции и родственники четырех человек, совершивших противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии, попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности. Об этом сообщил генеральный прокурор Адгур Агрба. передает агентство «Апсныпресс».

Он заявил, что после заседания парламента, на котором рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Республике Абхазия, группа лиц совершила противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Сообщается, что злоумышленники были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

По его словам, после этого родственники задержанных и представители оппозиции попытались проникнуть в здание службы государственной безопасности с требованием немедленного освобождения задержанных. Попытку проникновения пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее абхазская оппозиция заявила о перекрытии ключевых мостов в Сухуме и потребовала отпустить задержанных активистов. Число задержанных оппозиционеров выросло до шести человек.