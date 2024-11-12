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10:39, 12 ноября 2024Культура

Оскароносный актер сыграет Дамблдора в новом «Гарри Поттере»

Обладатель «Оскара» Марк Райлэнс стал главным претендентом на роль Дамблдора
Андрей Шеньшаков

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Марк Райлэнс, обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Шпионский мост», с большой долей вероятности получит роль Альбуса Дамблдора в новой экранизации «Гарри Поттера». Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, кандидатура еще не утверждена HBO, который занимается созданием сериала, однако продюсеры на данный момент остановили свой выбор на Райлэнсе. Представители актера комментировать новость отказались, зато сотрудники студии отреагировали на запрос издания.

«Понимаем, что такой громкий проект вызовет много слухов, но пока мы находимся на этапе подготовки к производству, так что будем подтверждать договоренности только по мере их достижения», — сообщили источники.

Ранее стало известно, что нового Гарри Поттера студия выберет путем открытого кастинга, куда допускаются все желающие, вне зависимости от пола, расы и других особенностей.

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