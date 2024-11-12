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17:21, 12 ноября 2024Путешествия

Пассажир описал кончину попутчика во время полета фразой «все превратилось в хаос»

Пассажир Ryanair скончался во время перелета из Тираны в Манчестер
Алина Черненко

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Пассажиру авиакомпании Ryanair стало плохо во время перелета из столицы Албании Тираны в британский Манчестер, спасти его не удалось. Об этом пишет Manchester Evening News.

Один из путешественников рассказал, что у его попутчика внезапно начались судороги, после чего его положили в проход самолета и начали делать ему искусственное дыхание. «Он перестал дышать, и все превратилось в хаос», — такой фразой описал произошедшее очевидец.

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По данным источника, пилотам пришлось сменить курс и совершить посадку в лондонском аэропорту Станстед. После приземления борт встретили скорая помощь и пожарные. Несмотря на все усилия, спасти мужчину не удалось — медики констатировали его кончину.

Ранее у пассажира другой иностранной авиакомпании British Airways во время полета начался приступ астмы.

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