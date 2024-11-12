Пикантный тренд из 1990-х вновь вернулся в моду

NYP: молодежь принялась носить белье поверх наряда и запустила новый тренд

Молодежь стала носить нижнее белье поверх наряда и запустила новый тренд. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Согласно материалу, в текущем сезоне стиль «гранж» вновь вернулся в моду из 1990-х годов. Отличительными чертами тенденции стали предметы гардероба с имитирующим нижнее белье принтом. Кроме того, модницы принялись появляться на публике с бюстгальтерами поверх футболок, рубашек и лонгсливов.

Отмечается, что пикантному тренду уже последовали блогерша Дикси Дамелио, инфлюэнсер Изабель Тан, актриса Эмма Чемберлейн, супермодель Кендалл Дженнер и многие гости прошедших Недель мод.

В мае 2023 года торчащие из-под юбок стринги тоже обрели популярность. Речь идет о юбках модели Whale Tail («хвост кита»), на поясе которых пришивается ткань, создающая иллюзию тонких стрингов.