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10:03, 12 ноября 2024Путешествия

Пилотов летевшего из Турции самолета с россиянами пытались ослепить в небе

Пилотов летевшего из Стамбула в Москву самолета пытались ослепить лазером в небе
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов летевшего из Турции самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Стамбула в Москву Boeing 737-800 10 ноября. На подлете к аэропорту назначения экипажа доложил о наблюдении лазерного луча зеленого цвета слева от лайнера.

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Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в столичной авиагавани Шереметьево.

Ранее пилотов направлявшегося из Азербайджана самолета авиакомпании «ИрАэро» пытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился с летевшим из Баку в Нижний Новгород пассажирским лайнером 6 ноября.

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