Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:37, 12 ноября 2024Бывший СССР

Пленный назвал способ уйти от мобилизации на Украине

Пленный ВСУ Ревенко: бронь от мобилизации на Украине стоит 700 долларов в месяц
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинский военнопленный Сергей Ревенко заявил, что уйти от мобилизации на Украине возможно, заплатив взятку. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ревенко сообщил, что бронь от мобилизации на Украине стоит порядка 700 долларов в месяц.« За тебя начальник должен на работе проплачивать, чтобы у тебя была бронь на месяц», — объяснил он.

Пленный добавил, что с ним в ТЦК (территориальный центр комплектования) присутствовал человек, работающий в госструктуре. Тот приехал продлить еще на одну неделю действующую бронь, поскольку его мобилизовали и отправили в учебный центр в одной группе с Ревенко.

Ранее пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотели воевать в Курской области. Однако командование настояло на этом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кандидат в канцлеры Германии готов выставить России ультиматум. Что будет, если за сутки Москва его не выполнит?

      В Абхазии протестующая оппозиция заблокировала трассу и мосты

      На Украине заявили о тревожных сигналах из-за желания Байдена передать пакет помощи

      Спецназовец заявил о значительном продвижении России в Дзержинске

      Россияне раскрыли траты на увлечения детей

      Поставившая цель найти 600 партнеров за год порномодель рассказала о своих достижениях

      В Турции заявили о планах Трампа добиваться частичного снятия санкций с России

      Машиниста крана обвинили в поджоге военкомата по заказу Украины

      Пленный назвал способ уйти от мобилизации на Украине

      Ученый рассказал о смертельном эксперименте с заражением раком заключенных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше