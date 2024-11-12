Пленный ВСУ Ревенко: бронь от мобилизации на Украине стоит 700 долларов в месяц

Украинский военнопленный Сергей Ревенко заявил, что уйти от мобилизации на Украине возможно, заплатив взятку. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Ревенко сообщил, что бронь от мобилизации на Украине стоит порядка 700 долларов в месяц.« За тебя начальник должен на работе проплачивать, чтобы у тебя была бронь на месяц», — объяснил он.

Пленный добавил, что с ним в ТЦК (территориальный центр комплектования) присутствовал человек, работающий в госструктуре. Тот приехал продлить еще на одну неделю действующую бронь, поскольку его мобилизовали и отправили в учебный центр в одной группе с Ревенко.

Ранее пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотели воевать в Курской области. Однако командование настояло на этом.