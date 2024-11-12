Подозреваемый в изнасиловании мальчиков появился в суде с синяком под глазом

В Петербурге по подозрению в растлении мальчиков арестован экс-замдиректора ЦССВ

В Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего заместителя директора по воспитательно-реабилитационной работе колпинского Центра содействия семейному воспитанию (ЦССВ) № 9, подозреваемого в изнасиловании мальчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина арестован до 10 января 2025 года. На заседании он появился с синяком под глазом. Свою вину в инкриминируемом преступлении он отрицает.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что фигурант растлевал воспитанников при помощи угроз. Так, по данным издания, в марте 2023 года экс-замдиректора неоднократно совершал насилие над 15-летним воспитанником с инвалидностью. Мужчина якобы показывал подростку порно и принуждал к мастурбации и оральному сношению, а когда получал отказ, угрожал психиатрической больницей. Кроме того, по информации правоохранителей, весной 2024 года аналогичным способом фигурант растлевал мальчика, не достигшего восьмилетнего возраста.