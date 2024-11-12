Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 12 ноября 2024Силовые структуры

Подозреваемый в изнасиловании мальчиков появился в суде с синяком под глазом

В Петербурге по подозрению в растлении мальчиков арестован экс-замдиректора ЦССВ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыты подробности растления воспитанников экс-замдиректора российского ЦССВ

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Санкт-Петербурге суд арестовал бывшего заместителя директора по воспитательно-реабилитационной работе колпинского Центра содействия семейному воспитанию (ЦССВ) № 9, подозреваемого в изнасиловании мальчиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина арестован до 10 января 2025 года. На заседании он появился с синяком под глазом. Свою вину в инкриминируемом преступлении он отрицает.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что фигурант растлевал воспитанников при помощи угроз. Так, по данным издания, в марте 2023 года экс-замдиректора неоднократно совершал насилие над 15-летним воспитанником с инвалидностью. Мужчина якобы показывал подростку порно и принуждал к мастурбации и оральному сношению, а когда получал отказ, угрожал психиатрической больницей. Кроме того, по информации правоохранителей, весной 2024 года аналогичным способом фигурант растлевал мальчика, не достигшего восьмилетнего возраста.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине показали видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища. Что известно?

      Свитер от Jean Paul Gaultier с вязаной грудью стал предметом насмешек в сети

      Пассажир описал кончину попутчика во время полета фразой «все превратилось в хаос»

      Названа причина включения бывшей ведущей Первого канала в реестр иноагентов

      Генсек НАТО призвал ЕС и США «изменить траекторию конфликта» на Украине

      Московского педиатра приговорили к 5,5 года по делу о фейках об армии. Защита уверена, что ее оговорили

      В Абхазии протестующие разблокировали все перекрытые ранее мосты

      Адвокат вдовы Градского отреагировала на претензии его бывшей жены

      Планы Евросоюза по антироссийским санкциям связали с политикой Трампа

      В российском регионе задержали лжепродюсера за мошенничество на 24 миллиона рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше