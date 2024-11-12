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12:13, 12 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности растления воспитанников экс-замдиректора российского ЦССВ

В Колпино экс-замдиректора ЦССВ №9 растлевал воспитанников при помощи угроз
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Замдиректор российского Центра содействия семейному воспитанию растлил детей и попался

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Задержанный бывший заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе Центра содействия семейному воспитанию (ЦССВ) №9 в Колпино растлевал воспитанников при помощи угроз. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, марте 2023 года экс-замдиректора неоднократно совершал насилие над 15-летним воспитанником с инвалидностью. Якобы мужчина показывал ему порно и принуждал к самоудовлетворению и оральному сношению, а когда получал отказ, угрожал психиатрической больницей. Кроме того, по информации правоохранителей, весной 2024 года аналогичным способом фигурант растлевал мальчика, не достигшего восьмилетнего возраста.

По информации «Фонтанки.ру», следствие не исключает, что пострадавших от действий фигуранта может быть в разы больше. Ему предъявлено обвинение. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Ранее сообщалось, что задержанный неохотно идет на контакт с правоохранителями, у него взяли образцы для генетической экспертизы.

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