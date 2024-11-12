Замдиректор российского Центра содействия семейному воспитанию растлил детей и попался

В Петербурге поймали замдиректора ЦССВ за растление 2 детей из школы-интерната

В Санкт-Петербурге задержали 57-летнего заместителя директора Центра содействия семейного воспитания (ЦССВ), расположенного в Колпино, за растление двух воспитанников школы-интерната прямо на рабочем месте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, от действий мужчины пострадали два мальчика — 8 и 17 лет. Сейчас задержанный неохотно идет на контакт с правоохранителями, у него взяли образцы для генетической экспертизы. Оперативники проверяют его на причастность к другим возможным аналогичным случаям. Следователи полагают, что мужчина растлевал воспитанников весной 2023 года.

По информации Mash на Мойке, в Центре содействия семейного воспитания в Колпино проживают дети-сироты. Кроме того, Центр выступает как школа для потенциальных родителей.

Ранее сообщалось, что суд в Саратове приговорил бывшего спортивного тренера к восьми годам лишения свободы за развращение воспитанников.