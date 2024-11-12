Подполье сообщило об ударе по колонне с техникой ВСУ под Харьковом

Подпольщик Лебедев: в пригороде Харькова нанесен удар по колонне с техникой ВСУ

В пригороде Харькова Вооруженными силами (ВС) России нанесен удар по колонне с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сообщают еще об одном ударе в пригороде Харькова», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по колонне ВСУ с помощью фугасной авиационной бомбы. По его информации, украинская колонна направлялась в сторону Волчанска Харьковской области.

Ранее подполье сообщило, что вечером 11 ноября ВС России ударили по военной части ВСУ в Харькове, уничтожив около 70 бойцов. По его словам, ликвидированных солдат ВСУ еще не извлекли из-под завалов.