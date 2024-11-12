Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:29, 12 ноября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по колонне с техникой ВСУ под Харьковом

Подпольщик Лебедев: в пригороде Харькова нанесен удар по колонне с техникой ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Globallookpress.com

В пригороде Харькова Вооруженными силами (ВС) России нанесен удар по колонне с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Сообщают еще об одном ударе в пригороде Харькова», — рассказал подпольщик.

Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по колонне ВСУ с помощью фугасной авиационной бомбы. По его информации, украинская колонна направлялась в сторону Волчанска Харьковской области.

Ранее подполье сообщило, что вечером 11 ноября ВС России ударили по военной части ВСУ в Харькове, уничтожив около 70 бойцов. По его словам, ликвидированных солдат ВСУ еще не извлекли из-под завалов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Абхазии вспыхнули акции протеста. Выступивших против соглашения с Россией доставили в СИЗО

      Уехавшая из России юмористка рассказала о слезах из-за эмиграции

      Женщину с повреждениями головы нашли на детской площадке в Москве

      19-летний российский хоккеист набрал три очка в матче НХЛ

      Абхазская оппозиция разблокировала один из мостов в Сухуме

      Власти признали снижение урожая в России

      Россиянин представился подполковником Росгвардии и пообещал взорвать заправку

      Осужденный за кражу и избиение россиянки американец Блэк отправится в колонию в Забайкалье

      Продажам автомобилей в России предсказали рекордный спад

      Женщина попыталась продать новорожденного сына на аукционе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше