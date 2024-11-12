Российские войска нанесли удар по военной части в Харькове

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по военной части в Харькове, уничтожив 70 бойцов ВСУ

Вечером 11 ноября российские военные ударили по военной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове, уничтожив около 70 бойцов. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, ликвидированных солдат ВСУ еще не извлекли из-под завалов. Он добавил, что после удара в сторону военной части направились машины скорой помощи и пожарные. Еще один удар авиабомбой российские войска нанесли по колонне с военной техникой ВСУ в пригороде Харькова, которую готовили на выход в сторону Волчанска.

Ранее Российские войска ударили по местам хранения и запуска ударных украинских беспилотников. Также были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, используемым для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

