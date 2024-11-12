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11:21, 12 ноября 2024Бывший СССР

Посол России в Молдавии прибыл в МИД республики

Посол России в Молдавии Озеров прибыл в МИД республики
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Посол России в Молдавии Олег Озеров прибыл в МИД республики после сообщений о якобы падении на юге страны российских беспилотников. Об этом сообщает в Telegram издание «Sputnik Молдавия».

«Нас никто не вызывал в министерство, это плановая встреча. Нет никакого вызова и не было», — заявил журналистам дипломат.

Он добавил, что о целях визита в МИД сможет сообщить лишь после встречи с руководством дипломатического ведомства.

Ранее власти Молдавии заявили, что намерены провести беседу с Озеровым из-за упавшего на территории республики дрона. По словам спикера парламента Молдавии Игоря Гросу, Кишинев исследует природу найденных на юге страны обломков беспилотника, а затем вызовет на диалог представителя страны, которая якобы угрожает безопасности республики.

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