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18:27, 11 ноября 2024Бывший СССР

Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за падения дрона

Гросу: власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за дрона
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Игорь Гросу. Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Власти Молдавии проведут беседу с послом России Олегом Озеровым из-за падения дрона на территории страны после исследования его обломков. Об этом заявил спикер парламента республики Игорь Гросу, передает РИА Новости.

«После того как мы получим заключения ответственных учреждений, мы проведем диалог с представителем государства, которое запускает эти дроны и тем самым угрожает безопасности Молдавии», — приводятся в публикации слова парламентария.

Полиция Молдавии сообщила об упавшем беспилотном летательном аппарате возле села Новые Боросены в Рышканском районе 10 ноября. Позднее еще один дрон был обнаружен на юго-востоке Молдавии в районе города Каушаны.

В МИД России отвергли обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства. По словам представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой, заявления о падении на территории республики якобы российского дрона — это провокация с целью втянуть Кишинев в конфликт на Украине.

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