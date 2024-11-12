Будущее рынка жилья после ограничения 30-летней ипотеки оценили

Эксперт Сазонова: ограничение 30-летней ипотеки не скажется на рынке жилья

Ограничение выдачи ипотеки сроком на 30 лет не повлияет на рынок недвижимости в России. Как инициатива Центробанка скажется на будущем отрасли, агентству РИА Новости рассказала управляющий директор компании NF Dom Наталья Сазонова.

«Эти ограничения на рынке никак не отразятся, потому что банки негласно по такому принципу работают уже как минимум полтора года», — пояснила эксперт. Также, по статистике, россияне чаще решаются на ипотеку сроком 20-25 лет, а значит, и под ограничения подпадет меньшинство заемщиков, уверяет Сазонова. По мнению управляющего директора «Метриум» Руслана Сырцова, новая мера Центробанка также не окажет кардинального воздействия на рынок жилья. Собеседник агентства допускает лишь отдельные аномалии.

Больших перемен не грозит и девелоперам, полагает главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Срок, на который выдается ипотека, неважен для застройщика — он имеет дело с клиентом, которому уже одобрили кредит, уточнил он. В то же время замдиректора ипотечного департамента фирмы «Этажи» Татьяна Решетникова считает необходимым для стройкомпаний разработать стратегию адаптации к новым условиям выдачи: спланировать план продаж и сделать упор на рассрочки с минимальным первым взносом или его субсидированием. Вместе с тем Решетникова допускает, что после введения ограничения покупательский спрос перекочует в сегмент жилищной аренды.

Ранее Центробанк захотел ограничить выдачу ипотеки на срок 30 и более лет. Рост выдачи таких кредитов тревожит экспертов, так как растут риски для банков. Заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые невозможно оценить в момент выдачи ипотеки.