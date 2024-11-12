Премьер Британии намекнул на попытку переубедить Байдена по ударам ВСУ вглубь России

Стармер намекнул на попытку убедить Байдена разрешить ВСУ бить по территории РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул на попытку убедить действующего президента США Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить дальнобойным западным оружием по российской территории. Об этом пишет Bloomberg.

«Я всегда говорил, что мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется. Я также неоднократно говорил, что нам нужно поставить Украину в наилучшее возможное положение», — ответил он на вопрос, обсуждали ли они с президентом Франции Эммануэлем Макроном возможность использования последних недель администрации Байдена для давления на него в вопросе разрешения Киеву запускать британские крылатые ракеты Storm Shadow по территории России.

Ранее бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан раскрыл причину, по которой администрация действующего американского лидера Джо Байдена отказалась разрешать Киеву наносить удары вглубь российской территории. По его словам, она заключается в нехватке ракет ATACMS.

Купчан добавил, что у Вашингтона нет достаточного количества систем Patriot, чтобы обеспечить безопасность Украины. Он указал на нежелание США сильнее вмешиваться в конфликт в силу обстановки на Ближнем Востоке и напряженности в отношениях с Китаем.