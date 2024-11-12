Президент Абхазии выступил с обращением к народу на фоне протестов оппозиции

Президент Абхазии Бжания выступил с обращением к народу на фоне протестов

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к народу на фоне протестов оппозиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, всю ночь государственные органы были заняты разблокированием автодорог. Президент также созвал Совет безопасности, по его решению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа, после чего участок автодороги был разблокирован. Он добавил, что в отношении граждан, задержанных накануне, следственные органы проводят проверку. Президент заключил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

Ранее в Абхазии протестующие представители оппозиции перекрыли Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная трасса республики. Протестующие заявили, что продолжат блокировать мост, пока власти не выполнят их требование об освобождении из изолятора временного содержания шестерых активистов.