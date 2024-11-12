Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:18, 12 ноября 2024Бывший СССР

Президент Абхазии выступил с обращением к народу на фоне протестов оппозиции

Президент Абхазии Бжания выступил с обращением к народу на фоне протестов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания выступил с обращением к народу на фоне протестов оппозиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, всю ночь государственные органы были заняты разблокированием автодорог. Президент также созвал Совет безопасности, по его решению были проведены переговоры с жителями села Адзюбжа, после чего участок автодороги был разблокирован. Он добавил, что в отношении граждан, задержанных накануне, следственные органы проводят проверку. Президент заключил, что правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

Ранее в Абхазии протестующие представители оппозиции перекрыли Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная трасса республики. Протестующие заявили, что продолжат блокировать мост, пока власти не выполнят их требование об освобождении из изолятора временного содержания шестерых активистов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области уволили главу атакованного ВСУ Суджанского района

      Посол России в Молдавии прибыл в МИД республики

      Предложивший «арестовать» Путина прокурор МУС отказался уйти в отставку

      В Абхазии протестующие вновь перекрыли все мосты на выезде из Сухума

      Президент Абхазии выступил с обращением к народу на фоне протестов оппозиции

      Молдавская оппозиция оспорит еврореферендум в ЕСПЧ

      Россия захотела расширить авиасообщение с популярной страной Азии

      Мужчина отсудил у бывшей невесты кольцо стоимостью 6,8 миллиона рублей

      Ирина Шейк прогулялась по улице в прозрачном платье

      Российский военный рассказал о принуждении мирных жителей рыть окопы ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше