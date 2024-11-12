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09:52, 12 ноября 2024Бывший СССР

В Абхазии протестующие перекрыли главный мост Сухума

РИА Новости: в Абхазии протестующие перекрыли Гумистинский мост в Сухуме
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «D News Абхазия»

В Абхазии протестующие представители оппозиции перекрыли Гумистинский мост на выезде из Сухума, через который проходит основная трасса республики, ведущая к границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли решение пропускать скорую помощь, также помогаем пешеходам, если им нужно перенести чемоданы или другой груз, организован трансфер в Сочи и Сухум», — рассказал один из участников акции протеста Леван Инапшба.

Протестующие также подчеркнули, что продолжат блокировать мост, пока власти не выполнят их требование об освобождении из изолятора временного содержания шестерых активистов.

Ранее в Абхазии начались акции протеста против заключения инвестиционного соглашения с Россией, в ходе которых оппозиция заблокировала центральную трассу страны. В связи с этим президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны.

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