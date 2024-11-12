Абхазская оппозиция разблокировала один из мостов в Сухуме

РИА Новости: абхазская оппозиция разблокировала Кодорский мост в Сухуме

Протестующая абхазская оппозиция разблокировала Кодорский мост в окрестностях столицы республики Сухума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте Абхазии.

«Депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчирского района Беслан Бигвава пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу», — рассказал источник.

Как сообщается, протестующие против заключения соглашения с Россией разблокировали мост на подъезде к Сухуму возле села Аджюбжа Очамчирского района. Эмурхба и Бигвава попросили митингующих разблокировать дорогу под ответственность задержанных, которые в скором времени должны быть отпущены на свободу.

Ранее в Абхазии начались против заключения инвестиционного соглашения с Россией, оппозиция заблокировала центральную трассу. В связи с этим президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны.