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09:22, 12 ноября 2024Бывший СССР

Абхазская оппозиция разблокировала один из мостов в Сухуме

РИА Новости: абхазская оппозиция разблокировала Кодорский мост в Сухуме
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Протестующая абхазская оппозиция разблокировала Кодорский мост в окрестностях столицы республики Сухума. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте Абхазии.

«Депутат парламента Беслан Эмурхба и глава Очамчирского района Беслан Бигвава пообещали родственникам задержанных, что в ближайшее время тех отпустят на свободу», — рассказал источник.

Как сообщается, протестующие против заключения соглашения с Россией разблокировали мост на подъезде к Сухуму возле села Аджюбжа Очамчирского района. Эмурхба и Бигвава попросили митингующих разблокировать дорогу под ответственность задержанных, которые в скором времени должны быть отпущены на свободу.

Ранее в Абхазии начались против заключения инвестиционного соглашения с Россией, оппозиция заблокировала центральную трассу. В связи с этим президент республики Аслан Бжания провел экстренное заседание Совбеза страны.

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