Президент Финляндии заявил о желании Трампа добиться мира на Украине

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп хочет добиться мира на Украине как можно скорее. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg.
«Мы в Европе и во всем остальном мире должны понимать, что Трамп очень серьезно настроен на заключение мирного соглашения как можно скорее. Между выборами и инаугурацией есть окно возможностей для этих переговоров», — отметил финский лидер.
По мнению политика, для урегулирования конфликта на Украине нужно получить гарантии безопасности, восстановить территориальную целостность и добиться вступления в Европейский союз и НАТО.
Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил надежду, что избранный президент США и российский лидер Владимир Путин примут меры для разрешения украинского конфликта. По словам экономиста, переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между Вашингтоном и Москвой, так как «это никогда не было конфликтом между Украиной и Россией, это был конфликт между США и Россией».