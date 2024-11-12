Президент Финляндии заявил о желании Трампа добиться мира на Украине

Президент Финляндии Стубб: Трамп хочет добиться мира на Украине как можно скорее

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп хочет добиться мира на Украине как можно скорее. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg.

«Мы в Европе и во всем остальном мире должны понимать, что Трамп очень серьезно настроен на заключение мирного соглашения как можно скорее. Между выборами и инаугурацией есть окно возможностей для этих переговоров», — отметил финский лидер.

По мнению политика, для урегулирования конфликта на Украине нужно получить гарантии безопасности, восстановить территориальную целостность и добиться вступления в Европейский союз и НАТО.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил надежду, что избранный президент США и российский лидер Владимир Путин примут меры для разрешения украинского конфликта. По словам экономиста, переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между Вашингтоном и Москвой, так как «это никогда не было конфликтом между Украиной и Россией, это был конфликт между США и Россией».