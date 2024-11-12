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13:26, 12 ноября 2024Мир

Президент Финляндии заявил о желании Трампа добиться мира на Украине

Президент Финляндии Стубб: Трамп хочет добиться мира на Украине как можно скорее
Семен Александров (редактор)
СюжетВыборы президента США 2024
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: IMAGO / snapshot-photography / F.Boi / Globallookpress.com

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп хочет добиться мира на Украине как можно скорее. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg.

«Мы в Европе и во всем остальном мире должны понимать, что Трамп очень серьезно настроен на заключение мирного соглашения как можно скорее. Между выборами и инаугурацией есть окно возможностей для этих переговоров», — отметил финский лидер.

По мнению политика, для урегулирования конфликта на Украине нужно получить гарантии безопасности, восстановить территориальную целостность и добиться вступления в Европейский союз и НАТО.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил надежду, что избранный президент США и российский лидер Владимир Путин примут меры для разрешения украинского конфликта. По словам экономиста, переговоры в подавляющем большинстве случаев должны вестись между Вашингтоном и Москвой, так как «это никогда не было конфликтом между Украиной и Россией, это был конфликт между США и Россией».

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