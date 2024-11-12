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14:45, 12 ноября 2024Культура

Прохор Шаляпин предложил новый распорядок рабочих дней для россиян

Певец Прохор Шаляпин заявил, что россияне слишком много работают
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин призвал отменить последнюю рабочую неделю перед Новым годом. Его слова приводит Life.ru.

По мнению артиста, россияне и так «очень много работают». Он указал, что на данный момент рабочие дни «слишком длинные» и их «слишком много». «Поэтому я считаю, что надо бы поменьше работать людям, сократить рабочие часы до четырех в день, как в некоторых европейских странах. И начинать с десяти утра. Зачем человеку вставать в шесть утра, чтобы к восьми куда-то идти? С десяти утра рабочий день — до четырех, с двухчасовым перерывом. Рабочую неделю надо сократить до пятницы», — заявил исполнитель.

Шаляпин также предложил создать роботов, которые будут работать за людей.

Согласно утвержденному производственному календарю, на неделе с 23 по 29 декабря будет шесть рабочих дней, так как выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день года не сократят. Таким образом, на Новый год россияне отдохнут 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.

Ранее также Прохор Шаляпин назвал себя самым красивым мужчиной в российском шоу-бизнесе.

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