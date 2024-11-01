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13:19, 1 ноября 2024Ценности

Прохор Шаляпин назвал себя самым красивым мужчиной в российском шоу-бизнесе

Шаляпин отреагировал на критику Дробыша и назвал себя самым красивым мужчиной
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец Прохор Шаляпин назвал себя самым красивым мужчиной в российском шоу-бизнесе. Соответствующий комментарий публикует Telegram-канал «Звездач».

В разговоре с журналистами 40-летний исполнитель отреагировал на критику продюсера и композитора Виктора Дробыша, который назвал его «бездарным идиотом». Так, Шаляпин заявил, что ему непонятно высокомерие Дробыша, который, по его мнению, никогда не станет влиятельной личностью в музыкальной индустрии.

«Я лично знаю свое место. Я занимаюсь клоунадой, развлекаю людей и настраиваю на позитив. Да, пусть за чей-то счет, но мы не откажемся. (...) Я эталон. Вокруг меня одни мартышки. Женщины есть красивые, а мужчин практически нет. Один кривее другого. Один я самый красивый», — отметил артист.

В октябре Прохор Шаляпин раскрыл многомиллионную стоимость новых зубов.

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