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17:48, 10 октября 2024Ценности

Раскрыта многомиллионная стоимость зубов Прохора Шаляпина

Новые виниры обошлись певцу Прохору Шаляпину в три миллиона рублей

Фото: РИА Новости

Российский певец Прохор Шаляпин раскрыл многомиллионную стоимость новых зубов. Об этом он высказался в интервью «Пятому каналу».

Артист рассказал, что впервые поставил кипенно-белые виниры еще 10 лет назад, чтобы продемонстрировать свой статус и богатство. Однако впоследствии поклонники принялись сравнивать его улыбку с унитазом и сантехникой, после чего исполнитель решил преобразовать зубы, сделав их более естественными.

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В итоге актриса Эвелина Бледанс порекомендовала Шаляпину стоматолога, который смог бы сделать его улыбку более натуральной. Певец долгое время посещал доктора, терпеливо стачивая зубы и проходя другие необходимые для имплантации процедуры. «Такие зубы обходятся примерно в три миллиона рублей, поскольку дорогостоящими являются импланты, керамика и ручная работа», — заключил он.

В августе Прохор Шаляпин заявил о желании завести ребенка от балерины Анастасии Волочковой.

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      Карина Черных
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