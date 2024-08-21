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15:08, 21 августа 2024Культура

Прохор Шаляпин заявил о желании завести ребенка от Волочковой

Прохор Шаляпин заявил, что хочет ребенка от Анастасии Волочковой

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Финалист музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин заявил, что мечтает о ребенке от российской балерины Анастасии Волочковой. Его слова приводит Пятый канал.

Исполнитель рассказал, что был бы счастлив, если бы артистка родила ему наследника. «По причине того, что у Насти, конечно же, есть имя, у нее бесспорный талант, признанный всем миром, прекрасная генетика. И к тому же, не буду лукавить, у Насти столько недвижимости, и она уже заработала гораздо больше, чем я», — поделился он.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула, что ждет ребенка.

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      Варвара Кошечкина
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